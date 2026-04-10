La preoccupazione dei residenti | I pusher monopolizzano la strada

I residenti dell’area di via Amendola segnalano un problema di spaccio che, a loro avviso, ha portato alla monopolizzazione della strada da parte di persone coinvolte in attività illegali. La situazione si presenta con condizioni meteorologiche variabili, tra sole e pioggia, mentre la presenza di spacciatori è percepita come un elemento costante nel quotidiano dei residenti. La zona è caratterizzata da segni di degrado e dalla presenza di persone che operano nel mercato della droga.

"A volte c’è il sole, altre invece ci troviamo sotto tanta pioggia". Un residente dell’area di via Amendola usa una metafora per raccontare ciò che chi vive in zona affronta quotidianamente, tra degrado e spaccio. Perché "nonostante i controlli siano effettivamente aumentati, in particolare da questo inverno, lo scenario cambia in base ai momenti e anche agli attimi – raccontano alcuni cittadini, che vivono tra le vie Boldrini e Milazzo –. Un miglioramento si vede, ma dura poco". Per esempio "quando il passaggio di polizia e carabinieri" e anche degli agenti della Polizia locale "è più intenso, gli spacciatori cercano di nascondersi. Ma appena si abbassa un po’ la guardia e le forze dell’ordine si spostano altrove per altri interventi, ecco che loro sbucano fuori come i funghi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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