La polizia celebra il 174esimo anniversario il questore | A Ferrara agenti con responsabilità
Venerdì 10, a Ferrara, si è svolta una cerimonia ufficiale per celebrare il 174° anniversario della fondazione della polizia. L'evento ha avuto come tema principale ‘La polizia che guarda al futuro’ e ha visto la partecipazione del questore, che ha rimarcato il ruolo degli agenti con responsabilità. La celebrazione si è svolta in un clima di ufficialità, con la presenza di rappresentanti locali e il coinvolgimento delle forze dell'ordine.
La polizia (anche quella di Ferrara) celebra il 174esimo anniversario dalla sua fondazione. Lo ha fatto anche a Ferrara, venerdì 10, con una cerimonia dal tema ‘La polizia che guarda al futuro’. La giornata ha avuto inizio alle 9 presso la Questura con la tradizionale deposizione da parte del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
La Polizia celebra il 174esimo anniversario, il questore Mastromattei: "Mi sento un orgoglioso forlivese. Il nostro territorio non è un'isola felice"Si è svolto al Caps di Cesena il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato.
La Questura di Brindisi celebra il 174esimo anniversario dalla fondazione della PoliziaBRINDISI - Il 10 aprile 2026, la Questura di Brindisi celebra il 174esimo Anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato, con una cerimonia che...
Argomenti più discussi: Propaganda razzista sui social, un arresto a Ferrara; La Polizia Locale fa scuola: per oltre 150 ragazzi una lezione sul tema dell'uso delle droghe e dello spaccio.
La festa della polizia a Firenze, il questore: Esserci sempreLa sindaca Funaro presente alla cerimonia ha sottolineato: Gli agenti fanno un lavoro straordinario e cercano di coprire le mancanze che ci sono da un punto di vista numerico ... lanazione.it
La Polizia di Stato celebra 174 anni di storia, il questore Nicolì: La sicurezza si costruisce insiemeAl ChorusLife la celebrazione per l'anniversario della Polizia di Stato: una mattinata scandita da riflessioni, interventi delle autorità e la consegna dei riconoscimenti agli agenti che si sono disti ... bergamonews.it
#Modena, il comitato per la #sicurezza chiede “aiuto” alla #polizia locale di #Ferrara: «Modello da cui prendere spunto» x.com
"Sarà un abbraccio malinconico". Ciro Ferrara torna a Napoli per giocare. L'ex difensore sarà in campo allo Stadio Maradona per l'evento 'Notte dei Leoni' insieme alle Napoli Legends. Annunciata la presenza dello storico numero 2 azzurro all'impianto i - facebook.com facebook