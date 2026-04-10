La polizia celebra il 174esimo anniversario il questore | A Ferrara agenti con responsabilità

Da ferraratoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 10, a Ferrara, si è svolta una cerimonia ufficiale per celebrare il 174° anniversario della fondazione della polizia. L'evento ha avuto come tema principale ‘La polizia che guarda al futuro’ e ha visto la partecipazione del questore, che ha rimarcato il ruolo degli agenti con responsabilità. La celebrazione si è svolta in un clima di ufficialità, con la presenza di rappresentanti locali e il coinvolgimento delle forze dell'ordine.

La polizia (anche quella di Ferrara) celebra il 174esimo anniversario dalla sua fondazione. Lo ha fatto anche a Ferrara, venerdì 10, con una cerimonia dal tema ‘La polizia che guarda al futuro’. La giornata ha avuto inizio alle 9 presso la Questura con la tradizionale deposizione da parte del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

La Polizia celebra il 174esimo anniversario, il questore Mastromattei: "Mi sento un orgoglioso forlivese. Il nostro territorio non è un'isola felice"Si è svolto al Caps di Cesena il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

La Questura di Brindisi celebra il 174esimo anniversario dalla fondazione della PoliziaBRINDISI - Il 10 aprile 2026, la Questura di Brindisi celebra il 174esimo Anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato, con una cerimonia che...

Argomenti più discussi: Propaganda razzista sui social, un arresto a Ferrara; La Polizia Locale fa scuola: per oltre 150 ragazzi una lezione sul tema dell'uso delle droghe e dello spaccio.

ferrara la polizia celebra ilLa festa della polizia a Firenze, il questore: Esserci sempreLa sindaca Funaro presente alla cerimonia ha sottolineato: Gli agenti fanno un lavoro straordinario e cercano di coprire le mancanze che ci sono da un punto di vista numerico ... lanazione.it

La Polizia di Stato celebra 174 anni di storia, il questore Nicolì: La sicurezza si costruisce insiemeAl ChorusLife la celebrazione per l'anniversario della Polizia di Stato: una mattinata scandita da riflessioni, interventi delle autorità e la consegna dei riconoscimenti agli agenti che si sono disti ... bergamonews.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.