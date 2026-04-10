La polizia celebra il 174esimo anniversario il questore | A Ferrara agenti con responsabilità

Venerdì 10, a Ferrara, si è svolta una cerimonia ufficiale per celebrare il 174° anniversario della fondazione della polizia. L'evento ha avuto come tema principale ‘La polizia che guarda al futuro’ e ha visto la partecipazione del questore, che ha rimarcato il ruolo degli agenti con responsabilità. La celebrazione si è svolta in un clima di ufficialità, con la presenza di rappresentanti locali e il coinvolgimento delle forze dell'ordine.