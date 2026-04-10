La Polizia celebra i 174 anni dalla fondazione | in un anno oltre 130 arresti e 700 denunce

La Polizia di Stato ha festeggiato i 174 anni dalla sua fondazione con una cerimonia nella basilica di San Vitale, all’interno del museo nazionale della città. Durante l’anno, le forze dell’ordine hanno effettuato più di 130 arresti e hanno presentato circa 700 denunce. La celebrazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e membri della Polizia, riuniti per commemorare questa ricorrenza.

174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato, un anniversario quest'anno celebrato nella basilica di San Vitale, all'interno del museo nazionale della città. A partecipare alla cerimonia sono stati il prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi, il questore di Ravenna Gianpaolo Patruno e le più. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it La Polizia celebra i 174 anni dalla fondazione e consegna gli encomi del 2025174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato, un anniversario quest'anno celebrato nella basilica di San Vitale, all'interno del museo nazionale... Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; La Polizia di Stato festeggia i 174 anni; La Polizia celebra i 174 anni dalla fondazione: in un anno oltre 130 arresti e 700 denunce; La Polizia di Stato celebra i 174 anni della sua storia. Il video. La Polizia celebra 174 anni, premia il personale e condivide i risultati di 12 mesi di attivitàLa donna ha ringraziato il personale con una sentita lettera citata dal questore Rosanna Minucci alla Festa di fondazione al Toselli di Cuneo ... lastampa.it ‘Orgoglio e legalità’: Cosenza celebra la Polizia di Stato e i 174 anni al servizio dei cittadiniCelebrazione solenne in piazza XV Marzo per il 174° anniversario della Polizia di Stato, con la partecipazione delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio ... quicosenza.it Viterbo celebra il 174° anniversario della Polizia di Stato al Palazzo dei Papi In Sala Alessandro IV il bilancio dell’attività della Questura e le premiazioni agli agenti. In piazza San Lorenzo stand e specialità per cittadini e studenti https://www.viterbonews24.it/n - facebook.com facebook POLIZIA DI STATO DI MATERA CELEBRA 174° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE A MIGLIONICO: REPORT E FOTO x.com