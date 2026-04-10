La Omag-Mt Consolini Volley chiude una stagione storica con un messaggio di solidarietà

La stagione della Omag-Mt Consolini Volley si è appena conclusa con il raggiungimento di un risultato storico: per la prima volta nella sua storia, la squadra ha partecipato al campionato di serie A1. Dopo un percorso difficile, ha conquistato la permanenza in massima divisione, assicurandosi una salvezza che ha richiesto numerosi sforzi. Al termine della stagione, la squadra ha diffuso un messaggio di solidarietà.

Si è da poco conclusa una stagione storica per la Omag-Mt Consolini Volley, che per la prima volta nella sua storia ha portato la pallavolo di San Giovanni Marignano in serie A1 guadagnandosi una sudata e meritatissima salvezza. Le ragazze del presidente Manconi hanno voluto concludere questa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Volley serie A1, cinque gare alla fine: l'Omag-Mt si gioca una fetta di stagione in PiemonteA cinque gare dal termine della stagione, la Omag-Mt si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più caldi del campionato. Si parla di: Consolini, una sconfitta che non brucia. A Cervia tie-break e applausi per le ’Zie’. Atleti al tuo fianco: la Omag-Mt promuove la sensibilizzazione oncologicaGiocatrici di serie A dentro e fuori dal campo. Le ragazze della Omag-MT Consolini Volley hanno voluto concludere questa straordinaria stagione in massima serie con un messaggio particolare legato al ... newsrimini.it Volley A1 donne, Omag-Mt, una meritata passerella per celebrare una grande stagioneCi sono maglie che non sono solo maglie. Sono pelle, sono ricordi, sono storie di vita vissuta insieme. Dentro e fuori da un taraflex capace di far ... corriereromagna.it