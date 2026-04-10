La nuova formazione dell'Italia per i Mondiali 2030 secondo l'IA | resiste il blocco Inter

Una nuova formazione dell’Italia per i Mondiali 2030 è stata proposta dall’Intelligenza Artificiale, che ha suggerito una formazione per il prossimo allenatore della nazionale. Secondo questa proposta, il blocco Inter rimarrebbe stabile all’interno della formazione titolare, mentre altri giocatori sono stati selezionati in base a criteri tecnici e di rendimento. L’obiettivo è rafforzare la squadra e migliorare le possibilità di qualificazione ai prossimi Mondiali.