La nuova formazione dell'Italia per i Mondiali 2030 secondo l'IA | resiste il blocco Inter
Una nuova formazione dell’Italia per i Mondiali 2030 è stata proposta dall’Intelligenza Artificiale, che ha suggerito una formazione per il prossimo allenatore della nazionale. Secondo questa proposta, il blocco Inter rimarrebbe stabile all’interno della formazione titolare, mentre altri giocatori sono stati selezionati in base a criteri tecnici e di rendimento. L’obiettivo è rafforzare la squadra e migliorare le possibilità di qualificazione ai prossimi Mondiali.
Con una Italia da rifondare per non fallire la qualificazione ai Mondiali di calcio del 2030, abbiamo chiesto all'Intelligenza Artificiale di dare una mano al prossimo CT stilando per lui la nuova formazione titolare della nazionale azzurra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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