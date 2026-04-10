Nel mondo digitale di oggi, i dispositivi elettronici sono considerati strumenti fondamentali per molte persone. Secondo l’International Telecommunication Union, circa l’82% degli individui di età superiore ai 10 anni nel pianeta possiede un telefono cellulare. Questa diffusione crescente ha portato allo sviluppo di nuovi modelli di pagamento, come il “pay per use”, che consente di pagare solo in base all’utilizzo effettivo dei dispositivi o dei servizi digitali.

Da un lato un mercato che sforna sforna modelli a ciclo continuo. Dall’altro la frequente obsolescenza degli apparecchi. Tenere il passo del digitale costa caro. E se la soluzione fosse prendere i dispositivi elettronici in affitto? Ecco come funziona Nell’era del digitale i dispositivi elettronici rappresentano un bene pressoché indispensabile. Secondo l’International Telecommunication Union, circa l’82% della popolazione mondiale (dai 10 anni in su) possiede un telefono cellulare. Ma la tecnologia ha un costo. Da un lato, il ritmo sempre più elevato dell’innovazione e, dall’altro, la frequente obsolescenza dei device impongono al singolo consumatore di sostituire i propri apparecchi con una cadenza non alla portata di tutte le tasche. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La nuova era della tecnologia “pay per use”

La nuova era della chirurgia protesica: tecnologia, empatia e percorsi olisticiLa chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio sta vivendo una vera rivoluzione, che coinvolge non solo le tecniche operatorie, ma l’intero...

La sfida dell’umano nell’era della tecnologia: riflessioni sul futuro della condizione umanaA Bologna, nella cornice di Art City, si apre domani al pubblico un dialogo serrato tra corpo, tecnologia e identità.

P7. ESPERAS DE JABALI: LOS SECRETOS MEJOR GUARDADOS! Cómo Abatir al GRAN MACARENO (GUIA MAESTRA)

Temi più discussi: Nuovo Toyota RAV4, nuovo design e innovazione tecnologica per l’icona dei SUV; La nuova era di Genesis: primo contatto con il lusso elettrico tra suv e berline d’alta gamma; Una nuova era della trasmissione sportiva: Galaxy S26 Ultra sblocca nuove prospettive, portando le fotocamere dentro l’azione; CAR-T e RNA aprono una nuova era per tumori e malattie rare.

La nuova era della tecnologia pay per useDa un lato un mercato che sforna sforna modelli a ciclo continuo. Dall’altro la frequente obsolescenza degli apparecchi. Tenere il passo del digitale costa caro. E se la soluzione fosse prendere i ... tpi.it

Sony annuncia la tecnologia True RGB per i TV 2026: LED RGB e nuovo controllo della retroilluminazioneSony annuncia la tecnologia True RGB per i TV 2026: LED RGB e nuovo controllo della retroilluminazione: I nuovi modelli, in arrivo in primavera, adotteranno LED RGB e un nuovo ... avmagazine.it

La nuova Mercedes-Benz GLB cambia faccia. E non poco. Cresce nelle dimensioni (4,73 m) e sale di livello, grazie alla piattaforma MMA, pronta sia per ibrido che elettrico. Più grande fuori, ma anche molto più spaziosa dentro, con un passo allungato. L’abita - facebook.com facebook

Investimenti internazionali, nuova vita per il borgo immerso nella natura. Sarà un resort di lusso #Grosseto x.com