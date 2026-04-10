Negli Stati Uniti si apre una nuova fase nel dibattito sul sistema sanitario, con l’obiettivo di ridurre i costi strutturali. Dopo anni di discussioni, le autorità hanno avviato iniziative concrete per affrontare questa problematica. La questione riguarda in particolare le spese sanitarie e il modo in cui vengono gestiti i servizi, con interventi che coinvolgono enti pubblici e privati. La riapertura del confronto segna un cambio di passo rispetto al passato recente.

Per la prima volta dopo anni, negli Stati Uniti si torna a discutere seriamente di come ridurre i costi strutturali del sistema sanitario. A Washington, think tank, amministrazione e Congresso hanno rimesso al centro il tema dei prezzi, con l’intenzione esplicita di mettere mano ai meccanismi che fanno lievitare spese e profitti. Non più, dunque, solo l’accesso alle cure o la copertura pubblica e privata, ma il costo della salute come questione sistemica e industriale. Un cambio di tono bipartisan. Negli ultimi mesi, segnali concreti arrivano da entrambi gli schieramenti. Un autorevole centro di analisi vicino ai Democratici ha proposto tetti ai prezzi ospedalieri e regole più stringenti sui premi assicurativi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La nuova battaglia americana sul caro-sanità

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