La mozione di sfiducia è stata bocciata il sindaco Corbo resta in carica

Il consiglio comunale ha respinto la mozione di sfiducia presentata contro il sindaco di Canicattì. Di conseguenza, il primo cittadino rimane in carica e continuerà a svolgere le sue funzioni. La decisione è arrivata al termine di una votazione tra i consiglieri presenti in aula. La notizia si aggiunge ad altri sviluppi politici locali che hanno coinvolto l’amministrazione comunale negli ultimi mesi.

La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo è stata respinta dal consiglio comunale. La votazione non ha infatti raggiunto il numero minimo di consensi necessario per far decadere il primo cittadino.In aula si sono registrati tredici voti a favore della sfiducia e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Temi più discussi: Mozione di sfiducia al sindaco di Canicattì, il Consiglio si riunirà il 9 aprile; Mozione di sfiducia al sindaco di Canicattì; La mozione di sfiducia è stata bocciata, il sindaco Corbo resta in carica; Canicattì, il sindaco Vincenzo Corbo resta in sella: respinta la mozione di sfiducia. Mozione di sfiducia al sindaco Corbo bocciata in Consiglio comunale a Canicattì: toni accesissimi e molte assenzeSi è concluso con la bocciatura della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Vincenzo Corbo il Consiglio comunale di Canicattì tenutosi ieri sera, giovedì 9 aprile. Una seduta ... canicattiweb.com Canicattì, respinta mozione sfiducia: Corbo resta sindacoE’ stata respinta stasera la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo. grandangoloagrigento.it Canicattì, si discute la mozione di sfiducia al sindaco Corbo #PhotoGallery #Politica #PoliticaCanicattì - facebook.com facebook Corbo perplesso a Radio Tutto Napoli: "Perché due grandi come Conte e Allegri fanno il non-gioco" x.com