La ' montanità' non può essere ridotta a una quota altimetrica | parte l' azione legale dei Comuni esclusi

I Comuni dell’Emilia-Romagna e delle Marche esclusi dall’elenco dei territori montani hanno deciso di avviare un’azione legale per chiedere una revisione dei criteri di classificazione. La questione riguarda la definizione di “montanità” e il modo in cui vengono valutate le caratteristiche territoriali, con particolare attenzione alle quote altimetriche. La disputa nasce dal fatto che alcuni enti considerano insufficienti i parametri attualmente adottati.

Sul tema dei criteri di valutazione per la classificazione dei Comuni montani i municipi dell’Emilia-Romagna e delle Marche esclusi dall’elenco fanno partire un’azione legale per chiederne la revisione. E' l'ultima novità sulla questione, si legge in una nota del Comune di Mercato Saraceno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: "Siamo una terra di mezzo abbandonata": la sindaca guida la rivolta dei comuni esclusi dalla legge Montagna

Temi più discussi: Montanità per algoritmo, Mazza: Quando lo Stato smarrisce la geografia reale; Montanità per algoritmo, il caso calabrese: Cosenza montana, Corigliano-Rossano esclusa; Cronaca del Tortonese - Edizione del 3.4.26 -; La pagina flash di Sette Giorni - Edizione del 3.4.26 -.

Rete Comuni Sostenibili, 'comuni protagonisti del futuro sostenibile in Italia'I comuni e, in generale, gli enti locali sono i protagonisti della sfida per costruire un futuro sostenibile per l'Italia. Senza un monitoraggio territoriale efficace, non può esserci una reale ... ansa.it

Comuni, la crisi infinita tra sfiducie e dimissioni: lasciano altri due sindaciC’è un luogo che, più di ogni altro, racconta l’instabilità politica dei Comuni della città metropolitana di Napoli. Non è l’aula consiliare, non è il municipio e da un bel po’ di tempo non è nemmeno ... ilmattino.it

Approvigionamento idrico: chiusure notturne dei serbatoi in 5 comuni Le decisioni della Ruzzo Reti per una migliore distribuzione nelle ore notturne - facebook.com facebook

#Ecotassa, fondi ai Comuni vicini a impianti di smaltimento #rifiuti: ecco come saranno ripartiti x.com