Stasera alle 21, il Teatro La Fenice di Senigallia ospita l’attrice Maria Grazia Cucinotta e l’attore Pino Quartullo in scena con lo spettacolo “La moglie fantasma”. La rappresentazione riunisce due artisti noti nel panorama teatrale italiano e si svolge nel tradizionale spazio della città. La commedia si inserisce nella programmazione culturale del teatro, offrendo al pubblico un’occasione di intrattenimento e riflessione.

Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo protagonisti oggi (ore 21) al Teatro la Fenice di Senigallia. E’ qui che va in scena ‘ La moglie fantasma ’ dell’inglese David Tristram, nell’ambito della stagione proposta dal Comune e dall’Amat. Allestito con la regia di Marco Rampoldi, la commedia vede i due interpreti principali affiancati da Giorgio Verduci, Giorgio Centamore, Roberta Petrozzi e Alessandra Faiella. Il testo, con la traduzione di Enrico Luttmann, mescola in modo arguto e divertente lo shakespeariano ‘ Amleto ’ e lo ‘ Spirito Allegro ’ di Coward, un po’ di Pirandello e un pizzico di Agatha Christie. Dopo la festa a chiusura di una trionfale tournée, la protagonista della piece è stata trovata morta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La moglie fantasma", Cucinotta e Quartullo sul palco della Fenice

Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo sul palco della Fenice di Senigallia con "La moglie fantasma"SENIGALLIA - Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo sono i protagonisti di “La moglie fantasma” commedia dell’inglese David Tristram in scena al...

Al Teatro Salieri di Legnago "La moglie fantasma" con Maria Grazia Cucinotta e Pino QuartulloMaria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo protagonisti al Teatro Salieri di Legnago con La moglie fantasma.

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