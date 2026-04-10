La metamorfosi di OpenAI e quell’utopia tradita dell’intelligenza artificiale

In una delle sale di OpenAI è visibile una citazione dell’ammiraglio Hyman Rickover, considerato il padre della Marina nucleare americana. La frase recita: «Credo sia dovere di ognuno agire come se il destino del mondo dipendesse da noi». L’immagine si inserisce in un contesto in cui l’azienda, nota per lo sviluppo di intelligenza artificiale, ha attraversato una trasformazione significativa nel corso degli anni.

Sulla parete della prima sala riunioni di OpenAI campeggia va una citazione dell’ammiraglio Hyman Rickover, padre della Marina nucleare degli Stati Uniti: «Credo sia dovere di ognuno agire come se il destino del mondo dipendesse da noi». Quel murale fu una delle prime decisioni del fondatore Sam Altman, allora presidente di Y Combinator, l’incubatore di startup che lanciò colossi come Airbnb e Dropbox. Pochi mesi prima, nel maggio del 2015, Altman inviò un’email a Elon Musk proponendogli un “Progetto Manhattan” per l’intelligenza artificiale. Il patron di SpaceX non andò oltre un generico: «Varrebbe la pena discuterne». Ma si decise a muoversi poche settimane dopo, festeggiando il suo 44esimo compleanno in un resort della Napa Valley in compagnia di Larry Page. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La metamorfosi di OpenAI e quell’utopia tradita dell’intelligenza artificiale Openai aggiorna il modello professionale di intelligenza artificiale a chatgpt-5.4nelle recenti evoluzioni di openai, si assiste a un aggiornamento mirato a ChatGPT per risolvere problemi complessi: nasce chatgpt-5. Openclaw la nuova android come openai potrebbe plasmare il futuro degli agenti di intelligenza artificialel’attenzione del settore è stata catturata dall’annuncio relativo all’assunzione di Peter Steinberger da parte di OpenAI, noto per la guida dietro il... Temi più discussi: Ci si può fidare di Sam Altman?; Skyscanner sbarca su ChatGPT: prenotate i voli con l'AI; Da iOS 26.5 all'atteso iOS 27: Tutte le nuove funzioni in arrivo su iPhone tra Intelligenza Artificiale e Satelliti; Le centomila metamorfosi del Conte. L’operazione simpatia di OpenAI e l’evoluzione politica di Sam AltmanDi fronte a una situazione più complicata di quanto avrebbe previsto solo qualche settimana fa, in un anno forse decisivo per le sorti future di OpenAI ... huffingtonpost.it OpenAI, nuovo round di raccolta con SoftBank, Nvidia e Amazon La valutazione sale a 852 miliardiDopo le attese di un record per quella che potrebbe essere la quotazione più grande della storia, quella di SpaceX, OpenAI è invece già riuscita a portare a casa ... ilmessaggero.it #OpenAi mette in pausa a tempo indefinito Stargate Uk, il progetto sulle infrastrutture per l'IA nel Regno Unito. Ma non è la prima volta che la società di Altman fa un passo indietro dalle sue promesse di investimento. L'articolo di @marcodellaguzzo x.com Microsoft lancia i modelli MAI-Transcribe-1, MAI-Voice-1 e MAI-Image-2: una strategia per competere con OpenAI e Google e diventare autonoma nell’intelligenza artificiale. - facebook.com facebook