Alla Pizzeria Impasto di Napoli, viene proposta una rivisitazione della celebre Margherita, un piatto simbolo della tradizione partenopea. Attraverso un’attenzione particolare alla preparazione, si cerca di valorizzare l’essenza originale di questa pizza, spesso al centro di discussioni tra storia e leggenda. L’obiettivo è offrire un’esperienza che rispetti i metodi tradizionali, mantenendo vivo il legame con le radici della città.

Alla Pizzeria Impasto, con rigore e sensibilità, la pizza più iconica recupera il suo autentico valore. Tra verità storiche e racconti tramandati come reliquie popolari, la nascita della pizza Margherita continua a vivere sospesa in quella zona d’ombra dove il mito si confonde con la realtà. Napoli, da sempre città di narrazione prima ancora che di cronaca, custodisce gelosamente questa leggenda, alimentandola nei vicoli, nelle cucine e nei gesti quotidiani dei suoi artigiani del gusto. Si racconta, come è noto, della visita della regina Margherita di Savoia nel 1889, del suo desiderio di semplicità e dell’intuizione di un pizzaiolo capace di tradurre il tricolore in un disco fragrante di pasta, pomodoro, mozzarella e basilico. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - La Margherita di Cozzolino, verità e leggenda in un morso di Napoli

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Morso da un ragno violino rischia di perdere una gamba: salvato all’Ospedale del Mare di NapoliEra stato morso da un ragno violino e rischiava di perdere un arto: dopo un lungo ricovero e quindici interventi, ora è guarito ed è tornato a casa.