Durante la missione Artemis II, gli astronauti a bordo della navicella Orion hanno scattato fotografie della Luna e della Terra mentre sorvolavano il satellite naturale. Le immagini sono state condivise dopo il passaggio in orbita, offrendo una visuale ravvicinata e dettagliata del paesaggio lunare e del pianeta blu visto dallo spazio. La missione vede coinvolti quattro astronauti, tra cui Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen.

Divano La rubrica settimanale di arte e società. A cura di Alberto Olivetti Divano La rubrica settimanale di arte e società. A cura di Alberto Olivetti Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Gli astronauti della navicella Orion (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen) impegnati nella missione Artemis II in volo intorno alla luna, hanno inviato fotografie scattate mentre sorvolavano la superficie nascosta del nostro satellite. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La Luna e la Terra in fotografia

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Grok verifica una notizia basandosi in particolare sui contenuti di X, pieno di post che negano si sia andati sulla Luna. Fino a che è l'immagine della Luna pazienza ma lo stesso avviene per qualsiasi notizia. Istintivamente tendiamo a fidarci della IA e la disinfo x.com