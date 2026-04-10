La lampada di Tanino | la nuova commedia di Orazio Bottiglieri al Re Mida- casa cultura di Palermo
Al Re Mida - Casa Cultura di Palermo è in programma una nuova commedia scritta da Orazio Bottiglieri, intitolata
Arriva, al Re Mida - Casa Cultura di Palermo, la nuova commedia di Orazio Bottiglieri dal titolo "La Lampada di Tanino". Sul palco lo stesso Bottiglieri, Giuseppe Passarello ed Elena Sparacino. Assistente alla regia Claudio Saladino.In una disastrata famiglia palermitana arriva una strana lampada. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
"Un giorno in più": la nuova commedia brillante di Orazio Bottiglieri al Cineteatro colosseumArriva al Cineteatro Colosseum di Palermo, la nuova commedia brillante di Orazio Bottiglieri, "Un giorno in più".
"In...divisa": al Re Mida lo spettacolo comico con Orazio Bottiglieri, Ciro Chimento e Giuseppe PassarelloAttraverso l'ironia si può raccontare tutto: anche il mondo di chi, ogni giorno, si occupa della nostra sicurezza.
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"In... divisa", commedia tutta da ridere sabato 28 marzo ore 21.00 al Cineteatro Colosseum. Ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti) grazie al progetto Democrazia Partecipata. Scritta e interpretata da Orazio Bottiglieri con Giuseppe Passarello e Ciro Chim - facebook.com facebook