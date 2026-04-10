Il Consiglio dei ministri sta per concludersi, con il vicepremier seduto nel suo ufficio a Palazzo Chigi. In un intervento pubblico, il politico ha chiesto agli alleati di interrompere i bombardamenti legati al conflitto in corso. Contestualmente, ha criticato l’atteggiamento di alcuni esponenti della sinistra, accusandoli di imitare il fascismo nel loro modo di opporsi a un evento specifico. La discussione si inserisce nel clima di tensione politica attuale.

Il Consiglio dei ministri è alle battute finali e Matteo Salvini si accomoda nel suo ufficio di vicepremier a Palazzo Chigi. Maniche di camicia e cravatta azzurra, sorseggia un caffè da un bicchierino di plastica e si versa un bicchiere d'acqua. È reduce da una missione andata-ritorno in Molise sull'elicottero per la questione della frana, evento che ha generato l'istituzione dello stato di emergenza anche in Abruzzo, Puglia e Basilicata. «Odio la parola resilienza, preferisco usare il termine ripartenza. Siamo riusciti a riaprire nello stesso giorno autostrada, strade e ferrovia» elenca con soddisfazione. In Cdm ha parlato a lungo con il ministro dell'Economia Giorgetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La guerra? Agli alleati dico basta bombardamenti. La sinistra imita il fascismo contro il nostro evento"

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