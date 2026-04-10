La Gazzetta l’Olimpiade la Roubaix quella primavera del 1896 che ha segnato la storia dello sport

Da gazzetta.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'aprile del 1896, si sono verificati eventi che hanno lasciato un segno nella storia dello sport. È in questo mese che è stato fondato un nuovo giornale, mentre si sono svolti l’Olimpiade moderna e la celebre corsa ciclistica chiamata

Il 3 aprile 1896, Venerdì Santo, dalla fusione de “Il Ciclista” e “La Tripletta” nasce la Gazzetta dello Sport. Quattro pagine di colore verde, costo 5 centesimi, è stampata a Milano in ventimila copie, e ha soprattutto notizie di ciclismo: come quel tentativo di fare 1000 km nel ciclodromo del Parco Trotter a Milano. Lunedì dell’Angelo, il 6 aprile 1896, nascono ad Atene le Olimpiadi Moderne, ideate dal barone Pierre de Coubertin per far rivivere gli antichi Giochi. Partecipano 14 nazioni e 241 atleti, nessuna donna: si concluderanno il 15 aprile. Domenica 19 aprile 1896 è invece la data di nascita di un altro mito: la Parigi-Roubaix.  La inventano Theodore Vienne e Maurice Perez, i titolari di una filanda che avevano avuto l’idea di costruire un velodromo a Roubaix, nord della Francia, a un passo dal Belgio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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