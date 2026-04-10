La Formula 1 prepara le modifiche Ecco come sarà da Miami in poi

Da panorama.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione di Formula 1 riprenderà nel primo fine settimana di maggio a Miami, dopo un mese di pausa. La gara era stata cancellata in Bahrain e in Arabia Saudita a causa di conflitti in Medio Oriente. I team stanno effettuando alcune modifiche ai veicoli in vista del ritorno in pista. La competizione si svolgerà dopo che le precedenti tappe sono state annullate per motivi politici.

I bolidi della Formula 1 preparano il rientro in pista. Appuntamento nel primo week end di maggio a Miami dopo il mese di sosta dovuto all’ annullamento dei gran premi in Bahrain e Arabia Saudita a causa dei conflitti in Medio Oriente. Dopo le prime tre gare non sono mancate le polemiche, a volte alimentate dagli stessi piloti oltre che dai team, sui nuovi regolamenti e in questi giorni la Federazione Internazionale ha organizzato una serie di meeting per cercare di migliorare le cose. Ieri si è svolto il primo meeting che ha coinvolto i leader tecnici dei costruttori per affrontare le criticità emerse nei primi tre GP. Un secondo incontro tecnico si terrà il 16 aprile. 🔗 Leggi su Panorama.it

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