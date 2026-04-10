La stagione di Formula 1 riprenderà nel primo fine settimana di maggio a Miami, dopo un mese di pausa. La gara era stata cancellata in Bahrain e in Arabia Saudita a causa di conflitti in Medio Oriente. I team stanno effettuando alcune modifiche ai veicoli in vista del ritorno in pista. La competizione si svolgerà dopo che le precedenti tappe sono state annullate per motivi politici.

I bolidi della Formula 1 preparano il rientro in pista. Appuntamento nel primo week end di maggio a Miami dopo il mese di sosta dovuto all’ annullamento dei gran premi in Bahrain e Arabia Saudita a causa dei conflitti in Medio Oriente. Dopo le prime tre gare non sono mancate le polemiche, a volte alimentate dagli stessi piloti oltre che dai team, sui nuovi regolamenti e in questi giorni la Federazione Internazionale ha organizzato una serie di meeting per cercare di migliorare le cose. Ieri si è svolto il primo meeting che ha coinvolto i leader tecnici dei costruttori per affrontare le criticità emerse nei primi tre GP. Un secondo incontro tecnico si terrà il 16 aprile. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La Formula 1 prepara le modifiche Ecco come sarà da Miami in poi

Leggi anche: Regole F1, tre incontri per le (poche) modifiche. Ecco cosa accadrà dal GP di Miami

Sinner-Alcaraz, chi vince a Miami? E sarà sfida in finale? Ecco le quoteManca ancora il primo confronto diretto ufficiale del 2026 tra l'italiano e lo spagnolo: potrebbe capitare proprio nel secondo Masters 1000 americano...

Temi più discussi: F1 | Ferrari si prepara, ma la FIA ufficializzerà l'ADUO dopo il GP di Monaco; La F1 si prepara a riunioni chiave ad aprile per decidere il futuro del regolamento 2026; Fondo, riduzione peso e halo wing. La Ferrari prepara l'attacco per Miami; F1 - Piastri verso Red Bull? McLaren prepara Fornaroli.

La Formula 1 prepara le modifiche Ecco come sarà da Miami in poiVia ai meeting tra i vertici dello sport e i tecnici dei team per affinare le criticità emerse dal nuovo ciclo regolamentare nelle prime tre gare: gli interventi saranno soprattutto sulle qualifiche ... panorama.it

F1 2026: Ferrari prepara la svolta a Miami, Vasseur punta tutto sugli aggiornamentiF1 2026 – La Formula 1 si ferma prima di Miami e apre una fase cruciale di sviluppo. Ferrari prepara aggiornamenti importanti, mentre il paddock si interroga su chi riuscirà a fare il salto prestazion ... newsf1.it

In Formula 1, anche la vittoria può portare con sé degli oneri. Perché persino dietro al profumo inebriante della gloria, capace di infondere una forza dirompente in chi ne assapora le dolci note, restano in agguato ombre e mostri spaventosi. Su tutti troneggia l - facebook.com facebook

L'espresso perfetto esiste: svelata la formula segreta grazie alla fisica x.com