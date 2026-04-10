La fisica che ci piace fa tappa al Teatro Corso di Mestre
Venerdì 24 aprile alle 21, il Teatro Corso di Mestre ospiterà Vincenzo Schettini, conosciuto come il professore di fisica più seguito online. La sua visita coincide con l’evento intitolato
Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato del web, arriva venerdì 24 aprile al Teatro Corso di Mestre, alle ore 21.15, con “La fisica che ci piace - L’ultima lezione”, capitolo conclusivo di uno show che ha collezionato 80 repliche e conquistato 78.500 spettatori. Una formula teatrale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Vincenzo Schettini fa tappa in Toscana con ‘La fisica che ci piace. L’ultima lezione’Siena, 2 aprile 2026 – Il professore di fisica Vincenzo Schettini fa tappa in Toscana con “La fisica che ci piace – L’ultima lezione”, capitolo...
La Fisica che ci piace: lo spettacolo di Vincenzo Schettini al teatro EuropaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Arriva al Teatro...
Schettini e La fisica che ci piace: cosa emerge davvero dall’inchiesta | RUVIDO 268
Temi più discussi: La fisica che ci piace: Vincenzo Schettini arriva al Teatro Augusteo di Salerno; Costellazioni; Appartenenza, condivisione, partecipazione? È il Teatro Civico di Schio, ragazzi!; Massimiliano Gallo a Bari con Malinconico – Moderatamente felice dal 10 al 12 aprile 2026.
La fisica che ci piace: Vincenzo Schettini arriva al Teatro Augusteo di SalernoL'11 aprile alle 21, il Teatro Augusteo di Salerno ospita lo spettacolo di Vincenzo Schettini, docente noto per i suoi contenuti web di natura divulgativa. L'incontro trasferisce sul palcoscenico i te ... salernotoday.it
Vincenzo Schettini fa tappa in Toscana con ‘La fisica che ci piace. L’ultima lezione’Siena, 2 aprile 2026 – Il professore di fisica Vincenzo Schettini fa tappa in Toscana con La fisica che ci piace – L’ultima lezione , capitolo conclusivo di uno show che ha collezionato 80 repliche ... lanazione.it
È in corso al Teatro Corso di Mestre la premiazione del concorso “Tutela, Valorizzazione e Promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto”. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato Regionale all’Identità Veneta, UNPLI Veneto e dall’Ufficio Scolastic - facebook.com facebook