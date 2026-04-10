La first lady ha rilasciato una dichiarazione il 9 aprile, senza anticipare di cosa si trattasse, in un momento in cui il suo nome compare marginalmente nei documenti relativi a Epstein. Mentre il marito è più coinvolto nei file pubblici, lei ha scelto di intervenire senza spiegare il motivo, suscitando curiosità sulla sua presenza e sul motivo della comunicazione improvvisa. L’ufficio stampa ha comunicato solo l’intenzione di un commento, senza ulteriori dettagli sull’argomento trattato.

N essuno sapeva di cosa avrebbe parlato. L’ufficio stampa di Melania Trump aveva annunciato solo una «dichiarazione» per giovedì 9 aprile alle 14:30, ora di Washington, senza specificare l’argomento. Poi la first lady è apparsa in diretta dalla Casa Bianca e ha detto chiaro: «Le bugie che mi collegano al vergognoso Jeffrey Epstein devono finire oggi». Lo stile di Melania Trump. guarda le foto Cosa ha detto Melania Trump sui legami con Esptein. Ha negato qualsiasi legame con Epstein e con Ghislaine Maxwell, la sua ex complice oggi in carcere. Ha smentito la voce, circolata a lungo, secondo cui sarebbe stato Epstein a presentarla a Donald Trump: «Donald e io eravamo invitati alle stesse feste in cui c’era anche Epstein, come capita nei circoli sociali di New York e Palm Beach. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La first lady compare solo marginalmente negli Epstein Files, a differenza del marito. E allora perché ha sensito il bisogno di giustificarsi?

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La situazione con gli Epstein files è così drammatica per Trump, e per Melania, che la first lady ha dovuto convocare un’intera conferenza stampa per separare la sua storia da quella di Epstein. x.com

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