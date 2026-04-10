Stasera, la Filarmonica pisana terrà un concerto presso la mensa Caritas, offrendo un momento musicale a beneficio dei presenti. Domani sera alle 21.15, l’ensemble si esibirà nella Chiesa di Santo Stefano extra moenia, situata in via Santo Stefano 30. L’evento è aperto al pubblico e si inserisce in una serie di appuntamenti culturali previsti nel weekend.

Domani alle 21.15 nella Chiesa di Santo Stefano extra moenia (via Santo Stefano 30) la Filarmonica Pisana offre al suo pubblico e alla città un concerto che vede impegnata una particolare formazione cameristica formata da clarinetto, violoncello e pianoforte, formazione insolita nel panorama musicale classico, in cui lo strumento a fiato si sostituisce al violino introducendo un contrasto timbrico e di volume mentre la qualità del legato tipica degli strumenti a fiato favorisce l’amalgama tra gli strumenti. Ad esibirsi saranno i solisti e docenti della Filarmonica Pisana Giulia Pochini (clarinetto) Lorenzo Phelan (violoncello) e Francesco Saviozzi (pianoforte) impegnati nell’esecuzione di due celebri brani composti per questo particolare tipo di formazione da L. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Filarmonica pisana stasera in concerto per la mensa Caritas

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