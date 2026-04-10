Dopo settimane di anticipazioni e voci non confermate, è arrivata la conferma ufficiale della gravidanza della compagna di Fedez, grazie a una foto pubblicata sui social che la ritrae con il pancione. La notizia è stata condivisa direttamente dal rapper, che ha deciso di rendere pubblico il momento attraverso i propri profili online. La pubblicazione ha attirato l’attenzione dei follower e dei media, che ora seguono con interesse gli sviluppi di questa novità.

Dopo giorni di indizi e supposizioni, è arrivata la conferma che in molti aspettavano. Questa volta non si tratta più di semplici voci: a mettere fine ai dubbi è stato lo stesso Fedez, che ha scelto i social per condividere un momento tanto personale quanto significativo. Un gesto semplice, ma chiarissimo, che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan. Ecco la conferma: Giulia Honegger è incinta, Fedez diventa di nuovo papà. A rendere ufficiale la notizia è stata una storia Instagram pubblicata dal rapper, in cui compare senza equivoci il pancione della compagna Giulia Honegger. Un’immagine che non lascia spazio a interpretazioni, accompagnata soltanto da un cuoricino bianco, ma sufficiente a raccontare tutto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - La fidanzata di Fedez è incinta, ora è ufficiale: la foto di Giulia Honegger col pancione conferma la gravidanza

Fedez e la foto di Giulia Honegger col pancino: il rapper conferma la gravidanzaDopo settimane di voci e rumors Fedez conferma con una foto la gravidanza di Giulia Honegger.

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Federico Lucia, meglio conosciuto come Fedez, ha confermato con un dolcissimo scatto la gravidanza di Giulia Honegger. Per il rapper è il terzo figlio dopo Leone e Vittoria, avuti dalla sua amata Chiara Ferragni. Un passo importante che arricchisce ulteriorm - facebook.com facebook

Giulia Honegger è incinta, Fedez sarà padre per la terza volta: la foto del pancione x.com