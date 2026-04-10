La festa della polizia a Firenze il questore | Esserci sempre

A Firenze si è svolta la festa della polizia in occasione dell’anniversario della sua fondazione. Durante l’evento, il questore ha sottolineato l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza cittadina e ha ricordato l’importanza di essere presenti sul territorio in ogni momento. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, con momenti di raccoglimento e celebrazione.

Firenze, 10 aprile 2026 – La polizia celebra l’ anniversario della sua fondazione. Giornata di premiazioni e festeggiamenti, con il questore della provincia di Firenze, Fausto Lamparelli, che ha colto l’occasione per ringraziare gli agenti, donne e uomini, che da 174 anni è al servizio di tutta la collettività con impegno, professionalità e sacrificio. La cerimonia, iniziata in questura con la deposizione di una corona ai caduti della polizia alla presenza del prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, è proseguita presso l’Auditorium Cosimo Ridolfi di Intesa San Paolo in via Carlo Magno, dove il quartetto Sax Clem del Conservatorio di Musica Cherubini di Firenze ha eseguito per l’occasione l’inno nazionale e l’inno europeo terminando con un brano di Astor Piazzolla. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La festa della polizia a Firenze, il questore: “Esserci sempre” Leggi anche: «Esserci sempre»: nelle parole del questore Odorisio, il senso più profondo della divisa Polizia in festa al Petrarca: “Esserci sempre”… e meno male, sennò era un casino!Arezzo – Domani 11 aprile alle undici, al Teatro Petrarca, si festeggia mica poco: 174 anni della Polizia di Stato. Temi più discussi: Roma festa della polizia, oggi la cerimonia a piazza del Popolo. Poi eventi, stand e concerti. Domenica ci saranno anche i The Kolors; Lamparelli: Tutti gli agenti che arrivano li mettiamo nel controllo delle strade; VIDEO | Polizia in festa per il 174esimo anniversario della fondazione; Festa della polizia, tra i premiati anche alcuni cittadini trevigiani. La festa della polizia a Firenze, il questore: Esserci sempreLa sindaca Funaro presente alla cerimonia ha sottolineato: Gli agenti fanno un lavoro straordinario e cercano di coprire le mancanze che ci sono da un punto di vista numerico ... lanazione.it Sicurezza e festa della polizia: il ritorno in scena di PiantedosiROMA – Si mostrerà nelle prossime ore. Al lavoro e, per un vertice, a palazzo Chigi. Matteo Piantedosi torna in scena dopo una settimana d’inferno legata alla rivelazione della sua relazione con la ... repubblica.it A #Firenze, per riqualificazione dei marciapiedi in via del Barco e viale del Pegaso, interruzione della circolazione in via del Barco (tra via dei Vespucci e viale del Pegaso) e viale del Pegaso (tra via del Barco e viale dell’Aeronautica). Viabilità alternativa per i x.com : La Via degli Dei unisce Piazza Maggiore a Bologna con Piazza della Signoria a Firenze attraverso circa 130 chilometri di Appennino tosco-emiliano, percorribili in cinque - facebook.com facebook