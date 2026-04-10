' La donna cantata' rassegna di concerti sul panorama femminile

Tra il 10 e il 12 aprile si concluderà la rassegna musicale Primaverile di Voices in the Wind, una serie di concerti dedicati al panorama femminile. Durante questa manifestazione sono stati organizzati due appuntamenti che hanno affrontato il tema attraverso interpretazioni diverse. La rassegna si è svolta in diverse location della città, attirando pubblico e appassionati di musica.

Si concluderà in questo fine settimana, tra il 10 e il 12 aprile, la rassegna Primaverile di Voices in the Wind dedicata alla figura femminile con due concerti diversi sullo stesso tema. L'Associazione Voices in the Wind ha voluto omaggiare la donna oltre l'otto marzo organizzando tre concerti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it La donna cantata - ConcertoLa Stagione Primaverile di Concerti dedicata alla donna, proposta dall'Associazione Voices in the Wind, inizierà domenica 22 marzo.