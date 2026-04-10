Una settimana si è appena conclusa dall'aggressione avvenuta a Sondrio, quando una donna è stata colpita con una pietra. La vicenda ha portato il Partito Democratico a criticare la Giunta per la mancanza di misure preventive efficaci. La polizia ha avviato le indagini per identificare l'autore del gesto e ricostruire le circostanze dell'episodio. La comunità locale si interroga sulle strategie adottate per prevenire simili episodi in futuro.

Sondrio, 10 aprile 2026 – Una settimana. È passata una settimana dall’ aggressione che soltanto grazie all’intervento tempestivo di una donna che transitava di lì e delle Forze dell’Ordine non è costata la vita a una 54enne, aggredita a colpi di pietre al capo e al volto da uno sconosciuto nella zona del ponte di Gombaro. Il trentasettenne congolese è in carcere accusato di tentato omicidio, la donna invece è ancora in ospedale, dove martedì scorso è stata sottoposta a un delicato intervento alla mandibola, fratturata in due punti dalla furia del richiedente asilo. Un episodio di una brutalità sconcertante, ancor di più perché avvenuto in... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La donna aggredita a colpi di pietra, il Pd boccia la Giunta: prevenzione assente

Donna aggredita a Sondrio, il PD: "Atto vile e inaccettabile. Basta propaganda"Il Partito Democratico di Sondrio condanna con fermezza la grave aggressione avvenuta nel pomeriggio di venerdì 3 aprile, in pieno centro cittadino,...

Martina uccisa dall'ex a colpi di pietra. Ma per la Procura non c'è stata crudeltàChiuse le indagini sul femminicidio di Martina Carbonaro, uccisa a sassate a 14 annni dall'ex fidanzato per un abbraccio mancato.

Temi più discussi: Ischia, aggredisce con morsi e pugni la compagna con il figlio in braccio: 25enne arrestato; Aggredisce la moglie e si barrica in cucina: la resa dopo la trattativa con il negoziatore; Colleferro. Aggredita, precipita dalle scale. Il compagno in manette; Genova, inaugurato a Palazzo Tursi il nuovo ufficio Lgbtqia+ del Comune per contrastare le discriminazioni.

Notte di terrore a Reggio Calabria: donna aggredita dal marito, arrestatoUna richiesta d’aiuto carica di paura, giunta al Numero Unico di Emergenza 112 nel cuore della notte, ha fatto scattare un intervento immediato dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia C ... strettoweb.com

Aggredita a colpi di mannaia dal suocero in strada, grave una donnaUna donna di 41 anni è stata aggredita con una mannaia dal suocero in strada alla periferia di Roma. È accaduto stamattina in via di Bravetta. A quanto ricostruito dai carabinieri, la donna aveva ... quotidiano.net

Via libera della giunta regionale anche per l'’accordo con Cassa depositi e prestiti per completare 31 interventi di edilizia scolastica rimasti incompiuti L'ARTICOLO COMPLETO AL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook

Regione Liguria, via libera dalla giunta a un milione al Teatro Carlo Felice x.com