La Dogana non è solo un restauro | è la sfida di una città che vuole tornare a riconoscersi

Il convegno del 9 aprile, organizzato dall'Ordine degli Architetti di Avellino, ha visto come protagonista Erminio Petecca, che ha guidato le discussioni sul tema

È stato Erminio Petecca a tenere il filo del convegno del 9 aprile, organizzato dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Avellino sotto il titolo "Ricostruire l'antico. La Dogana dei Grani di Avellino come modello di pensiero e laboratorio di lavoro".Un ruolo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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