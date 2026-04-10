La partita si è conclusa con una sconfitta che mette in difficoltà la Fiorentina nel percorso europeo. Durante l'incontro, sono stati evidenziati due gol evitabili e alcuni episodi ritenuti decisivi dalla discussione post-partita. La squadra dovrà affrontare il ritorno giovedì prossimo al Franchi, con poche speranze di qualificazione. La serata si è chiusa con un risultato negativo che complica il cammino in competizione internazionale.

Epilogo amaro di una serata che estromette (o quasi) la Fiorentina dal suo percorso europeo. Giovedì prossimo al Franchi servirà un miracolo per ribaltare punteggio e qualificazione. Paolo Vanoli nel dopo gara sembra volerci comunque credere. "Sapevamo che il Crystal Palace fosse una squadra forte fisicamente e tecnicamente, hanno sviluppato veramente bene nell’ultimo terzo di gara. Ci ha un po’ destabilizzato il rigore, non siamo stati bravi. Poi nel secondo tempo siamo rientrati con grande personalità, ci è mancato il gol che poteva riaprire la sfida. L’unica arrabbiatura l’ho avuta nel finale, perché rischiavamo di prendere il quarto che avrebbe chiuso il discorso". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La disamina di Vanoli. "Decisivi gli episodi. Due le reti evitabili»

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La disamina di Vanoli. Meritavamo il pari. Ora tante battaglie»Lo aveva ribadito tante volte, di recente, Paolo Vanoli. La sua squadra non sa stare nella sofferenza. E anche la gara di Napoli ha confermato questa sensazione, specie perché tanto la rete di ... lanazione.it

Strada in salita per la Fiorentina in Conference La squadra di Vanoli fatica anche in Conference League: il Crystal Palace schiaccia la Viola grazie alle reti di Mateta, Mitchell e Sarr. Al ritorno servirà una super rimonta per proseguire il cammino in Europa - facebook.com facebook

#Vanoli non ci sta: "Crystal Palace forte, ma ottima gara sotto tanti aspetti" x.com