La Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Puglia ha deciso di organizzare a Manfredonia la quarta edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso. L’evento coinvolgerà diversi gruppi e si svolgerà in diverse giornate, con prove pratiche e teoriche relative alle tecniche di assistenza di emergenza. La città sarà il centro di questa iniziativa dedicata alla promozione delle competenze di primo soccorso tra i partecipanti.

Protagonisti dell’evento saranno gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da tutta laPuglia, che si confronteranno in realistiche simulazioni sanitarie, rese possibili grazie al contributo deglioperatori trucco e simulo della Croce Rossa Italiana. Le prove permetteranno ai partecipanti di mettere incampo competenze tecniche, capacità operative e spirito di squadra.Le attività saranno valutate da giudici volontari della CRI, tra cui monitori e Trainer Manovre Salvavita(TMSAP). I monitori sono volontari specializzati e abilitati all’insegnamento di specifiche materie sanitariee socio-assistenziali. I Trainer Manovre... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Puglia ha scelto la città di Manfredonia per ospitare la 4ªedizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso

A Orbetello le Olimpiadi del primo soccorso della Croce Rossa ItalianaOrbetello (Grosseto), 28 marzo 2026 – É tutto pronto per l'appuntamento dedicato alla formazione dei giovani studenti: la IV edizione delle Olimpiadi...

Manfredonia ospita la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso 2026: studenti protagonisti della cultura del soccorsoManfredonia ospita la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso 2026: studenti protagonisti della cultura del soccorso Ore 09:00 – Cerimonia di...

Temi più discussi: Croce Rossa Italiana e AIGU: siglato il Protocollo d'Intesa per i giovani, la cultura e l'inclusione; Tornano gli Itinerari della salute della Croce Rossa Italiana; Storie italiane 2025/26 - Croce Rossa italiana, impegno e assistenza nelle zone di guerra - 03/04/2026 - Video; La Croce Rossa cerca volontari.

Lidl Italia: rinnovata la collaborazione solidale con la Croce Rossa con la donazione di un panettone per ogni acquistoLidl Italia rafforza la partnership con la Croce Rossa Italiana attraverso un’iniziativa che trasforma ogni Panettone Deluxe in un gesto concreto di aiuto La partnership tra Lidl Italia e la Croce ... affaritaliani.it

Sanità di prossimità e innovazione digitale: alleanza strategica tra ASL Benevento e Croce Rossa ItalianaUn passo concreto verso una sanità più vicina ai cittadini, più accessibile e sempre più digitale. È stato siglato presso la sede della ASL Benevento il Protocollo d’intesa con la Croce Rossa Italiana ... ntr24.tv

Nei miei primi anni di servizio all’interno della Croce Rossa Italiana, c’era un manifesto appeso in molte sedi, dove era scritto “Umanità senza confini”. Sono state queste le parole cui ho pensato oggi. Le parole cui ho pensato quando ho abbracciato il Preside x.com

Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross - facebook.com facebook