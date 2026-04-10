La crisi travolge il lapideo Export in netta flessione

Da lanazione.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi economica colpisce il settore lapideo, con un calo evidente delle esportazioni. Le aziende devono affrontare tempi di trasporto più lunghi e costi più elevati, mentre molti ordini vengono posticipati. La situazione ha portato a una riduzione delle attività e a una sospensione temporanea di alcuni progetti, in attesa di miglioramenti nel settore. La situazione resta difficile e richiede tempi di adattamento.

Pietrasanta, 10 aprile 2026 – Trasporti più lunghi e dispendiosi, costi alle stelle, ordini rimandati a quando la situazione tornerà alla normalità. Anche il lapideo sta pagando le conseguenze della guerra in Medio Oriente, come dimostra il netto calo delle esportazioni verso quella che attualmente è la «polveriera» del mondo. Testimone di questa flessione è il consorzio Cosmave, che ha sede a Pietrasanta e raccoglie 49 aziende del marmo dislocate in tutto il territorio apuoversiliese. Il presidente Agostino Pocai è preoccupato e spera che la crisi finisca quanto prima. Diesel record a 2,7 euro: i prezzi dei carburanti sono (ancora) alle... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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