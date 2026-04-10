La crisi in Medio Oriente e il rapporto fra i due leader | È Netanyahu che decide Spannaus | Trump a ruota

Da quotidiano.net 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conflitto in Medio Oriente ha portato a una crescente attenzione sulla figura del leader israeliano, descritto come colui che prende le decisioni principali, secondo alcune fonti. Un analista americano evidenzia come il presidente degli Stati Uniti sia influenzato dal legame con Israele, sottolineando l’interdipendenza tra le due figure di potere. La situazione si sviluppa in un contesto di tensioni e di rapporti strategici tra le parti coinvolte, con particolare attenzione alle dinamiche internazionali.

Roma, 10 aprile 2026 –  Un presidente in balìa di Netanyahu e del suo cerchio magico. Andrew Spannaus, giornalista e analista americano, spiega perché Trump è condizionato dal rapporto con Israele. Quanto pesa il rapporto con Netanyahu nelle scelte del presidente Usa? “Moltissimo. In un incontro alla Casa Bianca Netanyahu ha convinto Trump che bombardare l’Iran e colpire il vertice del regime avrebbe potuto provocare una rivolta interna. L’idea era che un’azione militare forte potesse innescare un cambio di regime in tempi rapidi. Diversi esponenti americani, tra cui Marco Rubio, consideravano questa lettura sbagliata, ma Trump ha deciso di crederci”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

la crisi in medio oriente e il rapporto fra i due leader 200 netanyahu che decide spannaus trump a ruota
© Quotidiano.net - La crisi in Medio Oriente e il rapporto fra i due leader: “È Netanyahu che decide”. Spannaus: Trump a ruota

Medio Oriente, attesa per l’incontro Netanyahu-TrumpC’è attesa per l’incontro tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex presidente Donald Trump sulla crisi iraniana.

Leggi anche: UNICEF/Medio Oriente: In tutto il Medio Oriente, una generazione di bambini sta sprofondando sempre più nella crisi.

Temi più discussi: La guerra in Medio Oriente sta mandando in crisi un'industria invisibile ma fondamentale, quella dei fertilizzanti; L’Iran e oltre: come cambierà il Medio oriente dopo la guerra; Iran e Medio Oriente, la crisi economica può essere più dura e lunga di quanto pensiamo; Crisi in Medio Oriente: voli cancellati e pacchetti turistici a rischio? Ecco cosa fare e quali sono i tuoi diritti.

medio oriente la crisi in medioCrisi in Medio Oriente e voli cancellati: cosa sapere e come tutelarsiLa tensione militare in Medio Oriente con l'escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran, sta producendo effetti anche sui viaggiatori piacentini. La ... piacenzasera.it

medio oriente la crisi in medioPetrolio e gas, prezzi tornano a salire in vista della crisi in Medio OrientePetrolio e gas tornano a salire sui mercati dopo nuove tensioni in Medio Oriente e la mancata riapertura dello Stretto di Hormuz ... ilmetropolitano.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.