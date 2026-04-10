Il conflitto in Medio Oriente ha portato a una crescente attenzione sulla figura del leader israeliano, descritto come colui che prende le decisioni principali, secondo alcune fonti. Un analista americano evidenzia come il presidente degli Stati Uniti sia influenzato dal legame con Israele, sottolineando l’interdipendenza tra le due figure di potere. La situazione si sviluppa in un contesto di tensioni e di rapporti strategici tra le parti coinvolte, con particolare attenzione alle dinamiche internazionali.

Roma, 10 aprile 2026 – Un presidente in balìa di Netanyahu e del suo cerchio magico. Andrew Spannaus, giornalista e analista americano, spiega perché Trump è condizionato dal rapporto con Israele. Quanto pesa il rapporto con Netanyahu nelle scelte del presidente Usa? “Moltissimo. In un incontro alla Casa Bianca Netanyahu ha convinto Trump che bombardare l’Iran e colpire il vertice del regime avrebbe potuto provocare una rivolta interna. L’idea era che un’azione militare forte potesse innescare un cambio di regime in tempi rapidi. Diversi esponenti americani, tra cui Marco Rubio, consideravano questa lettura sbagliata, ma Trump ha deciso di crederci”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La crisi in Medio Oriente e il rapporto fra i due leader: “È Netanyahu che decide”. Spannaus: Trump a ruota

Medio Oriente, attesa per l’incontro Netanyahu-TrumpC’è attesa per l’incontro tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex presidente Donald Trump sulla crisi iraniana.

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Francia: elicotteri in Medio Oriente per rafforzare la difesa x.com

Se la crisi in Medio Oriente "dovesse conoscere una nuova recrudescenza, riteniamo che non dovrebbe essere un tabù ragionare di una possibile sospensione temporanea del Patto di stabilità e crescita. Non una deroga per singolo Stato membro, ma un pro - facebook.com facebook