La questione della gestione della squadra di calcio locale continua a suscitare discussioni a livello nazionale, coinvolgendo aspetti sportivi, legali, amministrativi e politici. Negli ultimi giorni si sono susseguiti annunci di azioni legali e dichiarazioni da parte di alcuni rappresentanti, mentre le vicende economiche legate ai milioni di euro in gioco rimangono al centro dell’attenzione. La situazione resta complessa e al centro del dibattito pubblico.

La rovente questione-Ternana ha ormai risonanza a livello nazionale, anche in seguito ai molteplici e variegati risvolti sportivi, giuridici, amministrativi e politici. Oggi, a due giorni dal derby, una delegazione della squadra incontra la proprietà, la famiglia Rizzo. Il sindaco Stefano Bandecchi, già presidente della Fere, teme l’ipotesi peggiore "Se faranno fallire la Ternana – ha dichiarato a Tele Galileo – l’amministrazione è pronta a porre in essere una causa da circa 100 o 120 milioni". In vista della fondamentale assemblea dei soci della Ternana Calcio convocata per lunedì dall’amministratore unico Fabio Forti, i rapporti tra la proprietà rossoverde e il Comune restano ai minimi termini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La crisi e quel valzer di milioni. Bandecchi: "Pronti a fare causa"

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Via Gallucci, notte di violenza. Residenti sempre più esasperati: "Siamo pronti a fare causa"Un’altra notte turbolenta per i residenti di via Gallucci, che verso l’una di ieri sono stati svegliati dai rumori di una violenta colluttazione che...

Temi più discussi: La crisi e quel valzer di milioni. Bandecchi: Pronti a fare causa; Ternana, Bandecchi e il 2021 da record: oggi la crisi, la convocazione per Stadio-Clinica e l'assemblea al buio; Verità Ternana prima parte/Dalla cessione Bandecchi alla crisi strutturale; Ternana crisi senza fine: cambi di proprietà in serie e nubi sul futuro. La famiglia Rizzo verso il passo indietro.

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Bandecchi: La Ternana è a rischio fallimentoTernana sempre più in alto mare con lo spettro del fallimento dietro l’angolo. Almeno a quanto fa sapere il sindaco, Stefano Bandecchi, secondo le comunicazioni ricevute dal legale della proprietà. Sa ... corrieredellumbria.it

La Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti non ci sta e vuol puntualizzare rispetto alla riunione indetta "unilateralmente" dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi avente come oggetto il nuovo ospedale di Terni. La Presidente ha voluto ribadire che q - facebook.com facebook

Guerra tra FI e Bandecchi: “Ho pagato io il vostro staff” x.com