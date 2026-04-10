Secondo alcune previsioni, nel 2028 potrebbe verificarsi un aumento significativo dei prezzi della memoria RAM, componente essenziale per computer e console. Questa situazione potrebbe portare a costi più elevati per gli utenti che vogliono aggiornare o acquistare nuovi dispositivi. La crisi nelle forniture o nella produzione potrebbe essere tra le cause di questa eventuale impennata dei prezzi.

La memoria RAM, componente fondamentale di ogni PC e console, potrebbe diventare sempre più costosa nei prossimi anni. A lanciare l’allarme è Michael Dell, che parla di una vera e propria “corsa” globale legata all’intelligenza artificiale. Secondo le stime, la domanda di memoria crescerà in modo esplosivo fino al 2028, creando squilibri tra domanda e offerta. Il risultato? Prezzi più alti anche per i giocatori e per chi acquista hardware consumer. Il fenomeno parte da un cambiamento strutturale: l’esplosione dell’intelligenza artificiale. Aziende tecnologiche globali stanno investendo miliardi per costruire data center sempre più potenti, necessari per addestrare e far funzionare modelli di IA. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - La crisi delle RAM esploderà nel 2028, costringendo i giocatori a pagare sempre di più

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