La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Udinese in diretta | Live PM

Alle ore 12:00 si terrà nella sala stampa del centro sportivo di Milanello la conferenza di Allegri in vista della partita tra Milan e Udinese. L'allenatore parlerà delle ultime novità sulla formazione e delle strategie per la sfida in programma. All'evento parteciperanno anche alcuni giocatori, che risponderanno alle domande dei giornalisti presenti. La conferenza sarà trasmessa in diretta e sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

Il Milan deve subire voltare pagina dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli. Domani, sabato 11 aprile, alle ore 18:00, i rossoneri saranno infatti di scena allo stadio 'San Siro' di Milano contro l'Udinese, squadra sempre da non sottovalutare. Una sfida che, graduatoria alla mano, vale per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, con il Diavolo che deve consolidare il proprio posto. Attualmente, il Milan è terzo in classifica, a quota 63 punti, a 9 punti di distanza dalla capolista Inter. L'Udinese ha pareggiato contro il Como nell'ultima giornata di campionato ed è sempre una mina vagante, difficile capire prima che partita possa essere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Udinese in diretta | Live PM La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Parma in diretta | LIVE PMArchiviato il pareggio interno (1-1) contro il Como, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato ad un'altra partita molto importante per la... La conferenza stampa di Allegri pre Lazio-Milan in diretta | Live PmArchiviata la vittoria nel derby contro l'Inter grazie al gol di Estupinan, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a dare continuità per la zona... Milan-Roma 1-0: gol e highlights | Serie A Temi più discussi: Mister Runjaic in conferenza stampa venerdì alle 12.30; Milan, verso il tridente con l'Udinese: Gimenez e Fullkrug per una maglia; Zayas vs. Ennis: Conferenza stampa di lancio Matchroom Boxing; La classifica marcatori della Serie A 2025-2026. Milan-Udinese, la conferenza stampa di Allegri in diretta LIVEDopo la sconfitta di Napoli, il Milan vuole ripartire per blindare il posto in Champions League. Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa a mezzogiorno la sfida contro l'Udinese, in programm ... sport.sky.it Dove seguire in diretta la conferenza di Allegri pre Milan-UdineseDomani, giorno di vigilia di Milan-Udinese, gara valida per la 32^ giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18.00 si terrà a Milanello la consueta conferenza stampa di ... milannews.it Verso #MilanUdinese: segui con noi live le parole di Massimiliano #Alllegri in conferenza stampa. #milan #SempreMilan - facebook.com facebook #MilanUdinese, 4-3-3 potrebbe essere anche la svolta per Leao #leao #SempreMilan x.com