La città piange la scomparsa di Alfreda Pardini

La città è in lutto per la scomparsa di Alfreda Pardini, che aveva 80 anni. La donna lascia il marito, due figli, una sorella e un fratello. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla causa del decesso. La salma sarà trasferita presso la casa funeraria di riferimento, mentre i funerali sono ancora da programmare. La comunità si prepara a rendere l’ultimo saluto alla donna.

E’ morta Alfreda Pardini, 80 anni: lascia il marito Aldo Marchi e i figli Pierantonio ed Emanuele oltre che la sorella Brunella e il fratello Bruno. Lascia la famiglia, tanti amici e la sua Camaiore che le voleva bene. Viveva al ponte di Fondi con i familiari, accanto al vecchio calzaturificio Farfalla del fratello e, di recente, era stata accolta nella casa delle suore alla Pieve per motivi di salute. Alfredina, come era chiamata dagli amici, era una donna esile e dolce, molto attaccata ai figli e alla famiglia. Era molto conosciuta, dato che con Aldo, geometra notissimo con studio in città, nel centro storico, formavano una coppia che,... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La città piange la scomparsa di Alfreda Pardini Leggi anche: La città di Osimo piange la scomparsa della giornalista Valeria Dentamaro Terni, la città piange la scomparsa di Lorenzo ‘Dino’ Marzioni: “Un ragazzo speciale e gentile”I funerali si svolgeranno nella chiesa di Sant’Antonio nella giornata di domani, venerdì 20 febbraio (ore 14.