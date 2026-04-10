La causa della morte di Valerie Perrine star di Superman | Arresto cardiorespiratorio Parkinson e demenza

Il certificato di morte dell'attrice, nota per il suo ruolo in un film di supereroi, indica che è deceduta a 82 anni a causa di un arresto cardiaco e respiratorio. La documentazione riporta anche che soffriva di Parkinson e demenza, condizioni che avevano influito sul suo stato di salute negli ultimi tempi. La sua scomparsa è stata ufficializzata nelle ultime ore.

Il certificato di morte dell'attrice rivela il quadro clinico in cui è avvenuto il decesso. Valerie Perrine si è spenta a 82 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: È morta Valerie Perrine, la star di Superman aveva il Parkinson: “Realizziamo il suo ultimo desiderio” Si è spenta Valerie Perrine: l’attrice di ‘Lenny’ e ‘Superman’Valerie Perrine, candidata all’Oscar come migliore attrice per la sua interpretazione nel film biografico su Lenny Bruce del 1974 diretto da Bob... Argomenti più discussi: Rivelata la causa ufficiale della morte dell’attrice di ‘Superman’ Valerie Perrine: rapporto; Sessione JCI Volo a 7.455, controllo 3 titoli azionari con la maggior parte delle valute; I Bulls completano il roster di 15 uomini durante l’eliminazione ai playoff. Valerie Perrine chi era? Biografia, carriera, film, figli e marito, malattia, data e causa morteIl mondo del cinema piange la scomparsa di Valerie Perrine, celebre attrice, modella e showgirl americana, morta il 23 marzo 2026 a Beverly Hills all’età di 82 anni. Nota al grande pubblico per i suoi ... spettegolando.it Valerie Perrine, premiata a Cannes come miglior attrice e candidata all’Oscar per Lenny di Bob Fosse (1974), è morta a 82 anni. Era nota soprattutto per il ruolo dell’amante di Lex Luthor nei film di Superman diretti da Richard Donner. https://l.euronews.co - facebook.com facebook Addio a Valerie Perrine, la storica Miss Teschmacher di Superman aveva 82 anni x.com