La causa della morte di Valerie Perrine star di Superman | Arresto cardiorespiratorio Parkinson e demenza

Da fanpage.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il certificato di morte dell'attrice, nota per il suo ruolo in un film di supereroi, indica che è deceduta a 82 anni a causa di un arresto cardiaco e respiratorio. La documentazione riporta anche che soffriva di Parkinson e demenza, condizioni che avevano influito sul suo stato di salute negli ultimi tempi. La sua scomparsa è stata ufficializzata nelle ultime ore.

Il certificato di morte dell'attrice rivela il quadro clinico in cui è avvenuto il decesso. Valerie Perrine si è spenta a 82 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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