P ersonale e appassionato, stasera alle 21.30 su Rai 3 va in onda La casa di Ninetta, film diretto e interpretato da Lina Sastri e tratto dal suo omonimo racconto. Ambientato in una Napoli dove passato e presente si intrecciano nei ricordi, racconta il rapporto fra una figlia e una madre malata di Alzheimer. Inaugurata la nuova stazione della metro di Napoli firmata da Anish Kapoor X Leggi anche › Lina Sastri: «Mi sento ancora la Olga di “Ecce Bombo”» La casa di Ninetta: la trama del film stasera 10 aprile in prima tv su Rai 3. Ambientato a Napoli, il film racconta una storia che intreccia realtà e immaginazione, passato e presente, mistero e magia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - "La casa di Ninetta" è un film tratto dal libro autobiografico dell'attrice napoletana sulla madre affetta da Alzheimer

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La casa di Ninetta, trama e cast del film di Lina Sastri che racconta l'AlzheimerLeggi su Sky TG24 l'articolo La casa di Ninetta, trama e cast del film di Lina Sastri che racconta l'Alzheimer ... tg24.sky.it

Il film La casa di Ninetta in prima Tv stasera su Rai 3: la tramaL'attrice napoletana Lina Sastri dirige il suo nuovo film da regista La casa di Ninetta, in onda stasera su Rai 3: la trama. corrierenazionale.it

#lacasadininetta #LinaSastri #NapoliNelCinema Stasera alle 21:20 su Rai3 LA CASA DI NINETTA di Lina Sastri con Lina Sastri, Maria Pia Calzone, Massimo De Matteo, Angela Pagano, Antonella Stefanucci, Antonella Morea, Franca Abategiovanni, Luigi Cre - facebook.com facebook