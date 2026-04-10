La camicia bianca è un capo di abbigliamento che ha resistito nel tempo, passando attraverso secoli di storia. In origine, rappresentava più di un semplice indumento: era un simbolo di appartenenza, di ordine e di status sociale. La sua presenza si è consolidata come un segno di ruolo e identità, diventando un elemento fondamentale nel modo di vestirsi di molte culture e periodi storici.

Life&People.it Prima ancora di essere un capo di abbigliamento, la camicia bianca è stata una dichiarazione silenziosa, non di stile, ma di appartenenza, di ordine, di status, di ruolo sociale. È uno di quegli elementi del guardaroba che sembrano immutabili, eppure cambiano continuamente significato a seconda dell’epoca; ripercorrere la storia della camicia bianca è come osservare un oggetto apparentemente essenziale che abbia saputo adattarsi a trasformazioni profonde, mantenendo intatta la propria forza. Le origini: un capo nascosto. Nelle sue prime apparizioni, tra Medioevo e Rinascimento, non è pensata per essere vista; è un indumento intimo, indossato sotto abiti strutturati, con una funzione principalmente igienica. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - La camicia bianca: capo di abbigliamento semplice che ha attraversato i secoli

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