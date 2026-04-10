La bonifica e i chiodi nascosti negli alberi

Negli ultimi tempi si discute della bonifica delle aree contaminate dalla diossina causata dal disastro dell’Icmesa a Seveso, avvenuto circa cinquant’anni fa. La questione riguarda le operazioni di rimozione della sostanza tossica e gli interventi necessari per ristabilire le condizioni di sicurezza. Tra i problemi emersi ci sono anche i chiodi nascosti negli alberi, che complicano le operazioni di intervento e di bonifica delle aree interessate.

Tra i nodi da sciogliere, la bonifica delle aree contaminate dalla diossina del disastro dell’Icmesa a Seveso, mezzo secolo fa. "Si tratta di un’operazione che ha anche un impatto psicologico importante – dice Sabato Fusco, direttore generale di Pedemontana –. Nulla di complicato dal punto di vista tecnico, è un’operazione di cesello, che andava fatta. Non avremmo certo potuto costruire un’opera come questa, non facendocene carico". Il metodo "dei tre campioni, uno finirà nei nostri laboratori, un altro in quelli di Arpa e un terzo imparziale ad esperti esterni nel caso di controversie, garantisce tutti". Resta una domanda: l’autostrada sarà... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La bonifica e i chiodi nascosti negli alberi