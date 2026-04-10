la bonifica e i chiodi nascosti negli alberi

Tra le questioni aperte, si segnala la bonifica delle aree contaminate dalla diossina legata al disastro dell’Icmesa a Seveso, avvenuto mezzo secolo fa. Inoltre, si parla di pratiche come la presenza di chiodi nascosti negli alberi, un fenomeno che ha attirato l’attenzione di chi si occupa di tutela ambientale. Questi temi vengono spesso affrontati nel dibattito pubblico e nelle iniziative di bonifica.

Tra i nodi da sciogliere, la bonifica delle aree contaminate dalla diossina del disastro dell’Icmesa a Seveso, mezzo secolo fa. "Si tratta di un’operazione che ha anche un impatto psicologico importante – dice Sabato Fusco, direttore generale di Pedemontana –. Nulla di complicato dal punto di vista tecnico, è un’operazione di cesello, che andava fatta. Non avremmo certo potuto costruire un’opera come questa, non facendocene carico". Il metodo "dei tre campioni, uno finirà nei nostri laboratori, un altro in quelli di Arpa e un terzo imparziale ad esperti esterni nel caso di controversie, garantisce tutti". Resta una domanda: l’autostrada sarà... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it