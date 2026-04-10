La bonifica e i chiodi nascosti negli alberi

Tra i temi da affrontare ci sono la bonifica delle zone inquinate dalla diossina legata al disastro dell’Icmesa a Seveso, avvenuto circa cinquant’anni fa, e le pratiche di inserimento di chiodi nascosti negli alberi. Questi aspetti sono al centro di un dibattito che coinvolge autorità e associazioni ambientaliste, con l’obiettivo di verificare lo stato di salute del territorio e di valutare eventuali interventi di ripristino.

Tra i nodi da sciogliere, la bonifica delle aree contaminate dalla diossina del disastro dell’Icmesa a Seveso, mezzo secolo fa. "Si tratta di un’operazione che ha anche un impatto psicologico importante – dice Sabato Fusco, direttore generale di Pedemontana –. Nulla di complicato dal punto di vista tecnico, è un’operazione di cesello, che andava fatta. Non avremmo certo potuto costruire un’opera come questa, non facendocene carico". Il metodo "dei tre campioni, uno finirà nei nostri laboratori, un altro in quelli di Arpa e un terzo imparziale ad esperti esterni nel caso di controversie, garantisce tutti". Resta una domanda: l’autostrada sarà... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La bonifica e i chiodi nascosti negli alberi