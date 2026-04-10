la bonifica e i chiodi nascosti negli alberi

In Italia, si continua a lavorare sulla bonifica delle aree contaminate dalla diossina derivante dal disastro dell’Icmesa a Seveso, avvenuto circa 50 anni fa. Uno dei problemi ancora aperti riguarda i chiodi nascosti all’interno degli alberi, un fenomeno che si verifica nelle zone soggette a interventi di recupero ambientale. La questione della bonifica rimane al centro di numerose discussioni tra enti pubblici e cittadini.

Tra i nodi da sciogliere, la bonifica delle aree contaminate dalla diossina del disastro dell’Icmesa a Seveso, mezzo secolo fa. "Si tratta di un’operazione che ha anche un impatto psicologico importante – dice Sabato Fusco, direttore generale di Pedemontana –. Nulla di complicato dal punto di vista tecnico, è un’operazione di cesello, che andava fatta. Non avremmo certo potuto costruire un’opera come questa, non facendocene carico". Il metodo "dei tre campioni, uno finirà nei nostri laboratori, un altro in quelli di Arpa e un terzo imparziale ad esperti esterni nel caso di controversie, garantisce tutti". Resta una domanda: l’autostrada sarà... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it