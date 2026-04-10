La batteria allo stato liquido che diventa solida per non andare a fuoco

È stata sviluppata una batteria allo stato liquido che si trasforma in solido quando si riscalda, offrendo maggiore sicurezza contro incendi e perdite. La tecnologia permette di passare da un elemento liquido a uno solido in risposta a variazioni di temperatura. Questa innovazione potrebbe rappresentare un passo avanti nella produzione di dispositivi più sicuri e affidabili. La scoperta è stata annunciata da un gruppo di ricercatori specializzati nel settore delle batterie.

Un gruppo di ricercatori ha recentemente presentato uno studio molto promettente riguardante una nuova batteria a ioni di sodio dotata di una caratteristica estremamente utile per la sicurezza. In caso di rischio di incendio, infatti, l'elettrolita presente all'interno della cella passa dallo stato liquido a quello solido, bloccando sul nascere la propagazione del calore e scongiurando reazioni pericolose. Oltre a garantire un livello di sicurezza senza precedenti, questa batteria offre anche buone prestazioni complessive, mantenendo un'elevata densità energetica. Grazie a queste qualità, in un futuro non troppo lontano, questa innovazione potrebbe essere utilizzata anche per equipaggiare le auto elettriche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La batteria allo stato liquido che diventa solida per non andare a fuoco Risparmio batteria android: 6 impostazioni che migliorano la durata della batteriaQuesto testo sintetizza strategie pratiche per migliorare l’autonomia della batteria sui dispositivi Android, analizzando impostazioni chiave che... Android ora protegge la batteria: attento alle app “vampiro”, prosciugano la batteria senza che tu lo sappiaAndroid ora ti avviserà se un’app scaricata rischia di prosciugare la batteria del tuo smartphone. « Le traitement du cancer arrive, tout le reste va s’effondrer à ce moment-là » – Laurent Schwartz Temi più discussi: La batteria allo stato solido di Donut Lab è davvero una... batteria!; BYD accelera sulle batterie allo stato solido: ecco cosa cambierà davvero per le auto elettriche; Batterie allo stato solido? La rivoluzione sarà lentissima: ci vorranno almeno 10 anni; Questa batteria allo stato liquido-solido funziona a -34 gradi. La batteria allo stato liquido che diventa solida per non andare a fuocoInventata una batteria allo stato liquido che diventa solida con il calore: più sicurezza e meno rischio di incendo ... msn.com MG Tech Day 2026, batterie allo stato semi-solido e nuovo sistema Hybrid+: tutte le novitàLeggi su Sky TG24 l'articolo MG Tech Day 2026, batterie allo stato semi-solido e nuovo sistema Hybrid+: tutte le novità ... tg24.sky.it Non riesco a capire …preleva dalla rete , caricando solo batteria …ieri scaricava in rete e non riempiva batteria - facebook.com facebook Batteria domestica VARTA: l'accumulo Made in Europe che sfida i giganti x.com