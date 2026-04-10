La banda delle spaccate in farmacia Vetrina distrutta bottino | 90 euro

Nella notte, un gruppo di malviventi ha preso di mira la farmacia comunale di Redecesio, in via delle Regioni. Hanno sfondato la vetrina, causando danni ai locali, e sono riusciti a portare via circa 90 euro. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato, ma al momento non ci sono ancora sospetti ufficiali. La farmacia rimane chiusa in attesa di riparazioni e verifiche.

Pesanti danni ai locali e un bottino irrisorio. Sono questi i contorni della spaccata notturna alla farmacia comunale di Redecesio, in via delle Regioni. Stando alle immagini delle telecamere di zona, ad agire, alle 4.30 di ieri, sarebbe stata una sola persona, che ha usato una Ford grigia come testa d’ariete, per sfondare la saracinesca e la vetrina dell’esercizio. Col veicolo lanciato più volte in retromarcia, il bandito si è aperto un varco nei locali e, una volta dentro, ha puntato dritto verso la cassetta degli spiccioli. Una refurtiva di neppure 90 euro, con la quale il malvivente è fuggito, facendo perdere le tracce. L’analisi dei fotogrammi restituisce il copione di un colpo-lampo: l’uomo sarebbe rimasto all’interno della farmacia per soli 24 secondi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La banda delle spaccate in farmacia. Vetrina distrutta, bottino: 90 euro Temi più discussi: La banda delle spaccate in farmacia. Vetrina distrutta, bottino: 90 euro; La banda del'Alfa 159 accusata anche di una spaccata nella Marca; La banda dell'Alfa 159 coinvolta anche in una spaccata a Castelfranco Veneto: cinque arresti; Spaccata all'Ottica Max: arrestata banda dell'Est che riciclava la merce nei Balcani. La banda delle spaccate in farmacia. Vetrina distrutta, bottino: 90 euroSegrate, sfondato nella notte l’ingresso del negozio in via delle Regioni. Colpi a ripetizione in tutto l’hinterland ... ilgiorno.it Banda delle spaccate: cinque arresti tra Veneto, Emilia Romagna e ToscanaBanda delle spaccate sgominata: la polizia esegue cinque arresti tra Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. Le indagini proseguono. veronaoggi.it IN VETRINA a #Torino#adv Proposte, servizi, informazioni utili https://iltorinese.it/categoria/vetrina-live-2/ - facebook.com facebook Cagliari, moda e solidarietà a Villa Fanny: in vetrina le creazioni delle stiliste sarde x.com