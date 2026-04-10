La ASL Roma 1 sbarca al Romics con Cinque Colori

Alla fiera Romics, la ASL Roma 1 presenta il progetto Cinque Colori, un’iniziativa interattiva dedicata alla salute, alla prevenzione e all’educazione alimentare. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico attraverso attività pratiche e informativi, con lo scopo di sensibilizzare sui temi legati al benessere e alla corretta alimentazione. L’evento si svolge all’interno dello spazio dedicato alla salute e alla promozione di stili di vita sani.

Cosa: Il Progetto Cinque Colori, un’iniziativa interattiva dedicata alla salute, alla prevenzione e all’educazione alimentare.. Dove e Quando: Fiera di Roma, in occasione del festival Romics; dal 9 al 12 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle 18:00.. Perché: Per promuovere stili di vita sani tra i più giovani e le famiglie, unendo l’intrattenimento pop all’importanza della Dieta Mediterranea.. Il panorama degli eventi capitolini dimostra ancora una volta la sua straordinaria capacità di reinventarsi e di far dialogare mondi apparentemente distanti. In occasione della nuova edizione di Romics, il celebre Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, la cultura pop apre le porte al benessere cittadino. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - La ASL Roma 1 sbarca al Romics con Cinque Colori LORENZO MATTOTTI, Romics d’Oro per l’edizione di aprile di Romics alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile 2026Nato a Brescia nel 1954, Lorenzo Mattotti è riconosciuto come una delle figure più autorevoli e influenti della scena artistica internazionale,... Leggi anche: Romics alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile Argomenti più discussi: La Asl Roma 1 porta la prevenzione al Romics con il progetto Cinque Colori; La salute entra nel fumetto: ASL Roma 1 sbarca a Romics con il progetto Cinque Colori; A Camplus Roma Pietralata prevenzione della salute sabato 11 aprile; Pasqua a Roma, strade off limits: ecco come cambia il traffico in città. La ASL Roma 1 al ROMICS con il progetto "Cinque Colori": salute, prevenzione e divertimento per le famiglie La ASL Roma 1, in collaborazione con la Fondazione 5 Colori, partecipa alla nuova edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Anima - facebook.com facebook