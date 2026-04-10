L' 11 aprile è il National Pet Day | gli appuntamenti per festeggiare i nostri cani e gatti

L'11 aprile si celebra il National Pet Day, una giornata dedicata ai cani e ai gatti. In diverse città italiane, vengono organizzati eventi e iniziative per ricordare l'affetto verso gli animali domestici. Le attività spaziano da incontri pubblici a campagne di sensibilizzazione, coinvolgendo associazioni e cittadini. Questo giorno rappresenta un’occasione per riflettere sul rapporto tra persone e animali e per promuovere il rispetto e la cura degli amici a quattro zampe.

«L’adozione deve essere la prima scelta – dichiara Paige – e anche le persone che desiderano un animale di razza dovrebbero visitare un rescue specializzato nel recupero prima di rivolgersi ad un allevatore. E poi bisogna scoraggiare fortemente l’acquisto nei negozi di animali, spesso forniti da vere e proprie fabbriche di cuccioli». Lanciato il doveroso appello, andiamo a scoprire come il Belpaese si prepara a festeggiare Fido, Baffo & co. Da nord a sud, tante le iniziative per trascorre una giornata all’aria aperta insieme al nostro pet. Come festeggiare con gli animali a Napoli Sabato 11 e domenica 12 aprile, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, ecco Quattrozampeinfiera, l’attesissimo evento itinerante pet-friendly dedicato al rapporto tra umani ed animali, principalmente cani e gatti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L'11 aprile è il National Pet Day: gli appuntamenti per festeggiare i nostri cani e gatti Boom di ordini pet: i gatti dominano il delivery, superano i caniL’esigenza di ottimizzare i tempi della gestione domestica sta trasformando radicalmente il mercato del benessere animale, con una preferenza marcata... Leggi anche: “Per cani e gatti spendiamo quasi 7 miliardi all’anno”. La pet economy vola in Italia: la classifica delle città che spendono di più per gli animali domestici Temi più discussi: National Pet Day: con Samsung avere gli animali domestici è solo un piacere.; Pet beauty: i cosmetici per animali (da scegliere e da evitare); Pet day, su Deliveroo il migliore amico dell’uomo è il gatto, ordini doppi rispetto ai cani. L’11 aprile è Pet Day: su Deliveroo il gatto batte il caneGli ordini di prodotti per felini sono il doppio rispetto a quelli per i cani In vista del Pet Day dell’11 aprile, Deliveroo celebra il primo anno dal lancio della categoria dedicata alla cura degli a ... foodaffairs.it Pet beauty: i cosmetici per animali (da scegliere e da evitare)Guida pratica ai cosmetici per animali: ingredienti sicuri, errori da evitare e come scegliere prodotti davvero delicati per la salute di cani e gatti di Giulia Lenzi L'11 aprile di ogni anno si celeb ... msn.com National Pet Day 2026 Celebrations - facebook.com facebook