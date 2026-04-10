Sono passati trentadue anni dalla morte di Kurt Cobain, frontman dei Nirvana. Il cinque aprile 1994, Cobain si tolse la vita sparandosi con un fucile nella sua abitazione a Seattle. La notizia della sua scomparsa fu diffusa immediatamente e da allora sono emerse varie teorie alternative, ma ufficialmente si tratta di un suicidio. La vicenda ha suscitato molte discussioni nel corso degli anni, alimentando diverse ipotesi sulla reale causa della morte.

Trentadue anni fa, il cinque aprile 1994, Kurt Cobain, leader dei Nirvana, si suicidava con un colpo di fucile alla testa nella sua villa a Seattle. Il corpo senza vita è stato ritrovato solo qualche giorno dopo, l’otto aprile, da un elettricista, il quale si era recato nella casa dell’artista per installare un sistema di illuminazione per la sicurezza. È stato un duro colpo che ha sconvolto tutti, partendo da chi gli era vicino e l’amava, fino ai suoi fans e colleghi, i quali sono rimasti profondamente colpiti dalla tragicità dell’evento. Kurt Cobain e la maledizione dei 27: un’altra vita di un artista immenso che si spegne troppo presto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kurt Cobain: sono passati trentadue anni dalla morte del leader dei Nirvana. È veramente suicidio o c’è altro dietro?

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Accadde oggi: 5 aprile, muore Kurt Cobain, frontman dei NirvanaQuella di Kurt Cobain è la morte che ha cambiato la storia della musica mondiale, creando una profonda frattura tra il prima e il dopo.

KURT COBAIN - MORTO O ASSASSINATO - IL MISTERO DEI NIRVANA - CRIMINE E COMPORTAMENTO

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