La nuova versione della Freeride E del 2027 presenta una potenza di picco di 26,1 cavalli e una coppia di 37 Nm. Il peso totale è di 112 kg, con cerchi da 21 e 18 pollici e una batteria intercambiabile. La moto da off-road si distingue per le sue caratteristiche tecniche, pensate per garantire performance elevate in fuoristrada. Il prezzo di questa versione non è ancora stato comunicato.

Ktm aggiorna la sua Freeride E, una delle moto elettriche da off-road più longeve del pianeta due ruote. A dodici anni dalla commercializzazione della prima Freeride E-Xc la casa austriaca rinnova un prodotto semplice e accessibile, dai bassi costi di manutenzione e con la medesima qualità costruttiva delle Exc a 2T e 4T. La nuova moto sarà disponibile a partire da maggio 2026 al prezzo di 10.590 euro. Silenziosa e a emissioni zero, la Ktm Freeride E 2027 vanta una batteria agli ioni di litio MX50 da 29 kg in grado di fornire 2-3 ore di divertimento in off-road, a seconda dello stile di guida del pilota. La coppia istantanea di 37 Nm è il punto forte delle prestazioni, con un picco di 19,2 kW di potenza massima (che corrispondono a 26,1 Cv) del motore, impermeabile e resistente alla polvere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ktm, più potenza per la Freeride E 2027: prezzo e dati tecnici

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