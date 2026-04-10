Koleosho gol capolavoro contro il Monaco | Ecco come è nato

Durante la partita tra il Paris FC e il Monaco, Luka Koleosho ha segnato un gol molto apprezzato. La gara si è conclusa con una vittoria per la squadra francese. Koleosho ha descritto pubblicamente come è nato il suo gol, che ha contribuito alla vittoria della sua squadra. La rete è stata definita un vero e proprio capolavoro dal pubblico presente.

Nella vittoria tutta italiana del Paris Fc contro il Monaco, Luka Koleosho ha messo la firma su un gol da applausi. Dopo la rete e l'assist di Ciro Immobile, il talento della Nazionale Under 21 si è inventato un tiro da fuori area finito poi sotto la traversa. Ecco le sue parole . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Koleosho, gol capolavoro contro il Monaco: "Ecco come è nato" Koleosho, gol da fuori area contro il Monaco: i compagni non ci credonoNella vittoria tutta italiana del Paris Fc contro il Monaco, Luka Koleosho ha messo la firma su un gol da applausi. Leggi anche: Immobile e Koleosho show in Paris FC-Monaco 4-1: gol e highlights Ma che gol si è inventato Koleosho? Botta sotto la traversa contro il Monaco. VIDEOLuca Koleosho completa la vittoria 'made in Italy' del Paris Fc contro il Monaco. Dopo il gol e l'assist di Ciro Immobile, il talento della Nazionale Under 21 si inventa un tiro da fuori area, che si ... sport.sky.it Immobile e Koleosho in goal con il Paris Fc, doppietta di Ikoné al MonacoIl Paris Fc parte in terza contro il Monaco nell'anticipo che apre la ventinovesima giornata di campionato nella Ligue 1 francese. Jonathan Ikoné sblocca il risultato al 4' e, dopo il raddoppio di Cir ... calciomercato.com