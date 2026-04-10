Kiwanis Club | premiati i difensori del patrimonio reggino

In occasione del quarantottesimo anniversario del Kiwanis Club di Reggio Calabria, la presidenza guidata dalla dottoressa Fabiana Venezia ha conferito il titolo di soci onorari a due figure significative della comunità locale. L'evento si è svolto nel rispetto delle tradizioni del club, con una cerimonia ufficiale rivolta a riconoscere il contributo di queste persone alla tutela del patrimonio reggino. La celebrazione ha coinvolto membri e rappresentanti della comunità, sottolineando l'importanza delle attività del club.

In occasione del quarantottesimo anniversario della fondazione del Kiwanis Club di Reggio Calabria, la presidenza guidata dalla dottoressa Fabiana Venezia ha voluto onorare due figure chiave della comunità locale con il titolo di soci onorari. La scelta è ricaduta sulla dottoressa Sara Bottari, per il suo costante impegno nelle attività sociali, e sul professore Pasquale Amato, riconosciuto per il suo percorso come docente universitario di storia e studioso globale, oltre che per l’impegno profuso nella salvaguardia dell’identità cittadina. Il legame tra tutela del patrimonio e sviluppo del territorio reggino. L’assemblea dei soci ha.... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kiwanis Club: premiati i difensori del patrimonio reggino Victor Wembanyama e Derrick White premiati come migliori difensori del mese in NBANel mese considerato, Victor Wembanyama ha guidato la NBA nelle stoppate medie con 3,5 stoppate a partita, contribuendo a un periodo particolarmente... Un defibrillatore alla scuola di via Lanciano, il dono del Kiwanis Club Chieti Theate e della Toto HoldingNella mattinata di venerdì 23 gennaio, una delegazione del Kiwanis Club Chieti Theate ha donato un defibrillatore alla scuola primaria “Via Lanciano”... Temi più discussi: Premio We Build 2026, il Kiwanis Rende celebra Calabrò: il giurista premiato dal Presidente Giuliano Arabia; Il Kiwanis Club di Enna conferisce il Premio Euno 2026 alla giornalista RAI Ilenia Petracalvina; Amico cibo, premiati i ragazzi del Vco: creatività e consapevolezza per una sana alimentazione FOTO e VIDEO - Ossola. Premio Letterario Internazionale 'La sorgente di Castalia': il Kiwanis Club Follonica premia la poesia per una cultura dell'incontroIl Kiwanis Club Follonica presenta il Premio Letterario Internazionale 'La sorgente di Castalia' con tema 'Dalla logica dell'indifferenza alla cultura dell'incontro'. La cerimonia di premiazione si te ... maremmanews.it Poesia per il papà, il Kiwanis premia i vincitoriGela. Sono 5 gli studenti dell’istituto Nicholas Green che stamattina sono stati premiati dal Kiwanis club in occasione del concorso di poesia organizzato dal club service per la festa del papà.Quest ... quotidianodigela.it Si è conclusa a Cirò Marina la XXXI edizione del Premio We Build, l'appuntamento che celebra le menti più brillanti della terra. Quest'anno, il Kiwanis Club Rende ha scelto di onorare una vera colonna del diritto: il Prof. Gian Pietro Calabrò. #premiowebuild #e - facebook.com facebook Premio di poesia del Kiwanis Club: sabato la cerimonia finale - Il Giunco x.com