Il 10 aprile, l'Ucraina ha chiesto alla Russia di estendere la tregua in corso, in occasione della Pasqua ortodossa. La richiesta è arrivata mentre il cessate il fuoco, annunciato precedentemente, era ancora in vigore. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell'eventuale prolungamento e le parti coinvolte si sono limitate a comunicare la volontà di mantenere la sospensione delle ostilità durante le festività religiose.

Il 10 aprile l’Ucraina ha esortato la Russia a prolungare il cessate il fuoco che aveva annunciato per la Pasqua ortodossa di questo fine settimana e a riprendere i negoziati per mettere fine alla guerra. Il 9 aprile il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato un cessate il fuoco di 32 ore dalle 16 dell’11 aprile alla mezzanotte del 12 aprile. Il suo collega ucraino Volodymyr Zelenskyj, che aveva più volte proposto una tregua pasquale, ha subito fatto sapere che anche Kiev rispetterà il cessate il fuoco. Mosca aveva sempre respinto le proposte di Zelenskyj, definendole “mosse di pubbliche relazioni”. “La gente ha bisogno di trascorrere una Pasqua senza paura, ma anche di un vero passo verso la pace. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Kiev chiede a Mosca di prolungare la tregua per la Pasqua ortodossa

Pasqua ortodossa, Putin annuncia la tregua in UcrainaIl Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua per la Pasqua ortodossa.

Ucraina. Putin e Zelensky: tregua per la Pasqua ortodossaIeri Putin ha annunciato un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa che cade domenica prossima e Zelensky ha affermato che l’Ucraina farà...

Temi più discussi: Mosca alza il prezzo sul Donbass, Kiev tenta la tregua; Putin annuncia la tregua di Pasqua: stop alle armi per 33 ore. Zelensky chiede l'aiuto di Meloni per sbloccare i fondi Ue; Il piano segreto tra l'Ungheria e la Russia per rimuovere le sanzioni Ue a Mosca; DEVASTANTI BOMBARDAMENTI RUSSI | KIEV CONTINUA A CHIEDERE TREGUA.

Kiev chiede a Mosca di prolungare la tregua per la Pasqua ortodossaIl 10 aprile l’Ucraina ha esortato la Russia a prolungare il cessate il fuoco che aveva annunciato per la Pasqua ortodossa di questo fine settimana e a riprendere i negoziati per mettere fine alla gue ... internazionale.it

Kiev: ok tregua e Mosca può fare di piùDopo l'annuncio di Mosca di una tregua per la Pasqua ortodossa, Kiev ha accettato di aderirvi. Agiremo di conseguenza, annuncia il presidente Zelensky. L'Ucraina ha ripetutamente affermato di esser ... rainews.it

Lasciati catturare dalla melodia di "La Mosca nel Molinari" su RadioTSN! Fausto Molinari ti guiderà attraverso un viaggio musicale emozionante dalle 9 alle 13. Sintonizzati e immergiti nell'armonia! #RadioTSN #LaMoscaNelMolinari - facebook.com facebook

E il GNL russo invece Mosca dispone oggi di circa 46 milioni di tonnellate annue di capacità produttiva, concentrate nei grandi impianti di Sakhalin-2, Yamal e Arctic LNG-2. Eppure nel 2025 la produzione si è fermata attorno a 33 milioni, ben al di sotto del p x.com