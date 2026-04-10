Uno spettacolo al Del Popolo si concentra sulla vita di coppia, rappresentando le dinamiche tra uomo e donna attraverso scene che riflettono piccoli screzi e incomprensioni quotidiane. La rappresentazione esplora momenti di routine, evidenziando le sfumature delle relazioni di tutti i giorni. La figura centrale dello show è una artista che dà voce a queste situazioni, portando in scena episodi di vita comune.

La vita di coppia, i rapporti tra uomo e donna colti nella loro quotidianità fatta di piccoli screzi e incomprensioni reciproche. Ma anche il rapporto a tratti morboso con gli animali (gatti, cani), per non parlare degli innumerevoli paradossi vissuti all’interno delle mura domestiche. Un’immagine radiosa, e le braccia tese quasi a sottintendere un lungo abbraccio alla vita sono il biglietto da visita di "Katia Beni Show", che l’autrice e comica toscana porterà sulla scena al Teatro del Popolo alle 21 di stasera nell’ambito di una serata benefica a sostegno dell’ Hospice di San Martino di Empoli. Il ricavato sarà infatti devoluto alla struttura, che fa capo all’ASL Toscana Centro e si occupa di cure palliative per i cittadini dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Katia Beni e il suo show al Del Popolo

“Abbiamo tante belle sorprese in arrivo. Grato per tutta caz*o di vita”: Olly infiamma il suo popolo al Forum di Milano ed è pronto per i 3 show allo stadio di GenovaOlly, ieri sera venerdì 20 marzo, è tornato all’Unipol Forum di Milano, una delle 13 date sold out nei palazzetti del Tutta Vita Tour 2025-2026.

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